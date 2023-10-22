Работу стратегических объектов Беларуси обсуждали во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости часто обсуждают будущее и говорят о том, что нужно сделать на перспективу. Как будет развиваться экономика и не только она, но и самые разные сферы нашей жизни - от медицины до образования?

В этот раз речь шла о работе по стратегическим проектам. Такими стали в Беларуси, например, атомная станция, БНБК, Светлогорский ЦКК.

Александр Лукашенко требует от правительства, ученых и губернаторов по сути наладить системную работу над важными идеями, которые будут приносить пользу экономике и людям, станут своеобразными драйверами роста. Здесь не все идеально, а работать система должна как часы. Нужно развивать, углублять то, чем сильны, и не бояться воплощать в жизнь новые задумки.

"Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, это будущее нашей страны. Без будущего не может существовать ни один человек, ни одна система, ни одно государство. Значит, стратегическими объектами надо заниматься. К примеру, АЭС, сегодня создали целую отрасль. Помните, я вас долго уговаривал, что надо атомную станцию построить?" - поинтересовался Президент.

"Одну станцию простроили, и у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в США и даже в России. От общего количества где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я так аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую АЭС иметь в стране. Это очень выгодно", - подчеркнул Лукашенко.

"БНБК, новые производства - стратегические направления, которые поднимут страну на 2-3 ступени выше, чем она есть сейчас", - отметил Президент.

Он добавил, что это новое направление. И в этом направлении нужно двигаться, чтобы доказать на практике, что наша страна умная и продвинутая.

Такой своеобразный мозговой центр, способный оценивать и курировать масштабные проекты в стране, нужен. Тем более сейчас, когда в мире идет настоящая шоковая перенастройка.

На совещании состоялась большая дискуссия о том, как лучше организовать эту работу. Предложений было много. Базовым в итоге признано следующее: создание совета по масштабным, по стратегическим инвестпроектам при Президенте Беларуси. Это будет мощный интеллектуальный институт, встроенный в систему госуправления, который будет анализировать и предлагать самое существенное главе государства.