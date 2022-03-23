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Работу в условиях санкционного давления обсудили на площадке Республиканского делового форума
Работу в условиях санкционного давления обсуждали сегодня представители власти и бизнес-кругов. Минск стал площадкой Республиканского делового форума. Нынешние непростые реалии открывают и новые возможности в первую очередь в плане импортозамещения. Главное - успеть занять свою нишу. Тем, кто работает на экспорт, важно переориентироваться на другие рынки. Зачастую для этого требуется и дополнительная поддержка. Какие меры в этом направлении будут приняты, расскажет Антон Малюта.
Национальная библиотека уже в четвертый раз принимает Республиканский деловой форум, до этого много лет была Ассамблея деловых кругов. В общем диалог бизнеса и власти никогда не останавливался. И сегодня в лучших традициях обстоятельная дискуссия о том, как работать дальше сообща и в новых условиях.
Подготовительная работа началась еще за полгода. Каждому региону посвятили отдельный круглый стол. Говорили и с областными властями, и с представителями бизнеса. Тогда главным вопросом было восстановление после пандемии, а сейчас еще прибавилось санкционное давление. Но как сегодня неоднократно звучало и в кулуарах, и со сцены - рынок переживал и не такое.
Мы проходили с 1991 года и дефолты, и кризисы, и санкции и давление, и различные инфляции, но малому и среднему бизнесу удалось выстоять. И сегодня мы способны полностью осуществить перезагрузку и перестроить наши рынки на регионы РФ.
Беларусь - Россия: интерес бизнеса
И сегодня такое намерение закрепили подписанием соглашений с российскими регионами. Например, в Подмосковье заинтересовались нашей сельхозтехникой и продуктами питания.
Два президента, Владимир Путин и Александр Лукашенко, на последней встрече четко дали нам всем понять (это такой посыл для нас) - организовывать совместные предприятия, улучшать транспортировку, выстраивать логистику. Изменены сегодня правила пересечения границ. Это поможет более активно и результативно работать в экономической сфере.
Время возможностей
Санкционная атака на Беларусь и Россию, конечно, требует и от производителей, и от бизнеса быть поворотливее. Это время возможностей - так назвали нынешнюю ситуацию лидеры двух стран. И тут сложно не согласиться: ниши для работы есть, пора действовать.
Я человек советский, вы из советского периода, хорошо знаете: мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось, с точки зрения экономики… Мы переживем санкции. Мы их переживали. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них, у нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать.
Импортозамещение как новая возможность для бизнеса
Предприниматели заинтересованы в открытии рынков и готовы работать по-новому. Но, конечно, просят и поддержки. Прежде всего уменьшить количество проверок - это показал свежий индекс делового оптимизма. Еще из тенденций - белорусский бизнес остается социально ответственным. Как отметил глава МАРТ, цены формируют честно - продукты и услуги должны оставаться доступными. Потребители ценят и большой выбор, а значит сейчас важно как никогда делать ставку на импортозамещение.
Таких отраслей достаточно много. Отмечу только одну - овощеводство. Овощи в закрытом грунте и в принципе категория "фреш" она для наших производителей, фермеров в первую очередь и сельхозпроизводителей является наиболее интересной. Потому что мы раньше много этих товаров импортировали. Поэтому в межсезонный период для бизнеса все возможности открываются. И экономически интересно всем.
Литва заинтересована в сотрудничестве с Беларусью
Государство и бизнес будут работать сообща, чтобы обычные люди не почувствовали на себе влияния санкций. Так уж получается, что ограничения бьют и по тем, кто их вводит. Мы уже рассказывали в эфире, как граждане Литвы поехали в Беларусь на шоп-туры. Самые востребованные позиции - топливо и соль.
У нас сейчас проблема с солью. Мы это ощутили. Заходишь в магазин, а там нет соли. А на базарах Литвы соль стоит от 2 до 6 евро. Мы никогда не думали, что это так будет. Ваша соль нам очень нужна.
Это интерес на уровне граждан двух стран. С точки зрения экономики потенциал куда больше. И если политики Литвы не готовы идти навстречу, тогда на первый план выходит народная, а в данном случае еще и предпринимательская дипломатия.
Мы видим, что творится в мире, в регионе, какие отношения между нашими странами. Нарушены все экономические и политические связи. В наших СМИ очень жестко и даже некрасиво говорят про Россию и Беларусь. Но после сумерек приходит заря. И когда наши европейские, западные власти, литовские власти поймут, что выстрели сами себе в ногу, тогда надо будет восстанавливать все эти связи. И мы к этому готовимся.
Неделя белорусского предпринимательства
Интерес к неделе предпринимательства вышел за пределы страны. Высокий он и среди белорусов. Десятки мероприятий проходят в каждом регионе. Что касается лучших локаций для ведения своего дела - в этом году в топе Брестская область и город Гродно. Во многом это заслуга местных властей, которые понимают, что бизнес - это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет. Успешное развитие, особенно в сегодняшних условиях, без деловой инициативы представить уже невозможно.
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