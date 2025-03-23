Работы не останавливаются даже ночью - к весеннему севу приступили 13 районов Минской области

Держим курс на новый урожайный сезон. 13 районов Минской области приступили к весеннему севу. На остальных полях проходит мониторинг озимых культур. От подготовки земли к весеннему севу до закрытия влаги в почве. Последнему в эти дни уделяется особое внимание.

Чтобы оперативно напитать землю, в хозяйствах региона работают в 2 смены, в том числе и в ночное время. По темпам выполнения этого важного технологического процесса центральный регион в лидерах по стране. Параллельно идет подкормка озимых культур. Недавние заморозки и снег поставили на паузу рост озимого рапса, но критически перепады погоды не сказались на результате и урожае.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"Всем хозяйствам поставлена задача приступить к севу. Мы не торопимся, как только наступает спелость почвы, прогревание, особенно на глубину заделки семян, тогда мы приступаем к севу. У нас посевная площадь незначительная, потому что основной упор мы делаем на севе озимых зерновых".