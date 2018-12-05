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Работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате начнутся в конце декабря

Работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате в Любанском районе начнутся в конце декабря.
Сейчас идет наладка двух комплексов. Буровые установки, которые будут прокладывать подземный путь к калийным пластам, не имеют аналогов в Европе. Технология позволяет в два раза ускорить работы. Сейчас на объекте работает большая международная команда - двести шестьдесят человек. Следят за процессом специалисты из Германии. Они передают опыт белорусам. На комбинате реализуется программа повышения квалификации коллектива.

Старобинское месторождение на юге Минской области - наикрупнейший калийный бассейн в Европе. На Нежинском комбинате планируют добывать до двух миллионов тонн калийных удобрений в год.

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