Ранний сев, селекционироваие, геополитическая ситуация - Лукашенко проверил, как справляются лучшие хозяйства страны - Брестская и Гродненская области

Брестская и Гродненская области на этой неделе стали местом рабочих поездок Президента Беларуси.

Александру Лукашенко доложили, как идет уборочная в регионах и в целом. И показали, как организована работа в двух хозяйствах - крупный агрохолдинг "Беловежский" в Брестской области и небольшое хозяйство "Олекшицы" - в Гродненской.

Масштаб разный, но подходы похожие. И, соответственно, результат хороший. Эта общая оценка по итогам двух визитов. Детали у Катерины Круталевич.

Страна наколосилась

Главные темы три. Первая - это ранний сев. Второе - селекционироваие. Третье - геополитическая ситуация. Приграничные районы люди переживают - Александр Лукашенко все объяснил. Давайте по порядку.

Агрохолдинг "Беловежский" входит в тройку крупнейших хозяйств страны. Мясо, молоко, свои земли. Полторы сотни наименований продукции, причем они и экспортеры в Китай. От понятных белорусам, "щековин по-домашнему" до флорентийских панчетт. Это хороший пример того, как белорусы могут подстроить под любой рынок. Здесь, в "Беловежском", Президент похвалит коллектив. Холдинг образовывался не очень просто - присоединяли и не самые успешные фермы, а результат "то, что надо".

"Вы, конечно, молодцы. Я (замечаю за собой) редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам огромное за труд. Крестьяне вообще у нас люди крепкие. Хвалю вас не потому, что я сам из крестьян. Вы крепкие люди, на вас держится страна", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александру Лукашенко покажут и уже каравай этого года. Понятно, что не все собрано - это анонс, но область продвигается по жатве быстрым темпом. У губернатора все под контролем. Докладывают профильные замы, кандидатура министра сельского хозяйства пока вакантна. Но. На поле заместитель премьера - Леонид Константинович Заяц. Долгое время занимавший пост министра сельского хозяйства. Ему не надо объяснять, насколько важен ранний сев для северных областей.

"Раньше Витебская область может начать уборку только посеяв ранние культуры. Это озимый ячмень, озимый рапс, где это возможно, и другие культуры. Это жесткое мое требование - посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Высвободим поля - раньше посеем озимые. Вот в чем смысл", - сказал Лукашенко.





Здесь же зайдет разговор и про селекционирование сортов. В Беларуси есть своя база, касается всего от сверхурожайных помидоров, недавно представили с названием "дивиденд" до разных вариантов картофеля. Последние "сапфир", "лекарь" с повышенным содержанием антиоксидантов. То же самое с кукурузой, рапсом, пшеницей.

"Надо заставить работать всех, и ученых, селекционеров. Как задача номер один, чтоб это было у нас, потому что наступит момент какой-то, обрежут нас по семенам и мы будем бегать, искать", - отметил Лукашенко.

После рабочего общения с руководством области Президент коснулся и геополитических тем в общений с коллективом агрохолдинга. Люди задавали вопросы.





"Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Они ставку делают сегодня на Польшу", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что американское руководство чаще бывает в Варшаве, чем в столицах Старой Европы, которая оказалась в тисках. По словам Президента, Европа для США не враг, но сильный соперник. "Это страны высокотехнологичные, крепкие, богатые. Вот они сейчас раздевают Европу: давайте деньги. Еще, помните, со времен Трампа: 2 % от ВВП на вооружение, - напомнил Александр Лукашенко. - В тисках Европа. Надо им разобраться с Европой. Они уже унизили эту Европу дальше некуда. Вы посмотрите: Германия, четвертая экономика мира, скатилась на 10-11-е место. Буквально за два года".

Президент заявил, что США нужна униженная и растоптанная Европа, уничтоженная Россия и свободный выход к Китаю.

"Поэтому переброска этих войск - это "мышкование". 500 человек там перебросили, 500 человек здесь. Идет запугивание и нагнетание. Хотя я не верю, что они пытаются нас запугать. То, что нас запугать невозможно, я вам обещаю", - подытожил белорусский лидер.

Общение с людьми - это не менее важный аспект в рабочих поездках Президента, чем контроль исполнительной власти. В Гродненской области "как дела с жатвой" спросит за обедом с комбайнерами.

Берестовицкий район

"Ну как кормят? Ничего? Ничего", - положительно оценил первое Александр Лукашенко.





В белом ребята были, конечно, в знак уважение к гостям. Так работа кипит, и белое белым остается недолго), хотя дождь или как сегодня жара очень влияют на темпы. Жара - лучше. Все это учитывают на Гомсельмаше - все меньше нареканий на технику. Об этом тоже спрашивает Президент у людей.

В Гродненской области Президенту покажут ферму, где падеж скота просто рекордно низкий. Считают в единицах, потому что соблюдается технология. Животных правильно кормят, они вовремя уходят на карантин, соблюдается гигиена, в общем, все, как надо, поэтому Президент даст поручение.

"Должно отношение быть к новорожденному теленку, как к ребенку", - сказал глава государства.