Расходы электричества на биткоин поставили новый рекорд

Расходы электричества на биткоин поставили новый глобальный рекорд. По оценке Bloomberg, к концу года на добычу криптовалюты будет уходить до 91 тераватт-часа. Это ставит биткоин на один уровень с целой страной - столько же энергии потребляет в сутки весь Пакистан. Цена и популярность криптовалюты растут, и к ее производству присоединяется все больше майнеров, чьи компьютеры имеют низкую энергоэффективность. Так, добыча биткоинов увеличивает вредные выбросы в атмосферу и противодействует мировой борьбе с изменением климата.