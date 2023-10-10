Расходы на пенсии в Беларуси в 2024 году планируют увеличить

Из Фонда соцзащиты населения на следующий год выделят больше денег на пенсии различных видов. Планируют потратить свыше 22 млрд рублей, что на 17% больше суммы, заложенной на этот год.

На больничные листы, различные детские пособия, пособия на погребение и по уходу за инвалидами I группы резервируют почти 5,3 млрд рублей.

Бюджет Фонда соцзащиты в 2024 году будет бездефицитным. Проект закона предполагает расходы без малого 28 (27,7) млрд рублей. Почти 1,7 млрд при этом добавят из других бюджетов, чтобы выплатить госпособия на детей, пенсии военнослужащим и т. д.