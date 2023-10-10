3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Расходы на пенсии в Беларуси в 2024 году планируют увеличить
Из Фонда соцзащиты населения на следующий год выделят больше денег на пенсии различных видов. Планируют потратить свыше 22 млрд рублей, что на 17% больше суммы, заложенной на этот год.
На больничные листы, различные детские пособия, пособия на погребение и по уходу за инвалидами I группы резервируют почти 5,3 млрд рублей.
Бюджет Фонда соцзащиты в 2024 году будет бездефицитным. Проект закона предполагает расходы без малого 28 (27,7) млрд рублей. Почти 1,7 млрд при этом добавят из других бюджетов, чтобы выплатить госпособия на детей, пенсии военнослужащим и т. д.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов