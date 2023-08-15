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Раскрыта финансовая махинация в сельскохозяйственной отрасли
Схему лоббирования интересов неких коммерсантов раскрыла финансовая милиция, материалы направлены в суд. По информации ДФР, в схему закупок биоконсервантов для сельхозпредприятия вовлекались фирмы-посредники. Это позволяло завысить стоимость до 60 %. Главный фигурант - один из руководителей комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Он пойман с поличным во время получения взятки. Согласно материалам дела, заинтересованные коммерсанты передавали деньги несколько раз.
Так на протяжении сентября 2022 года по февраль текущего года должное лицо исключительно все занимаемым им должностным положением, за лоббирование интересов частной организации были получены денежные средства на общую сумму 6 тыс. долларов США. Деньги передавались несколько раз, в момент передачи очередной части денежных средств он был задержан с поличным.
По результатам предварительного следствия факты взятки подтверждены, руководителю комитета было предъявлено обвинение. Материалы переданы в суд.
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