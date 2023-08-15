Раскрыта финансовая махинация в сельскохозяйственной отрасли

Так на протяжении сентября 2022 года по февраль текущего года должное лицо исключительно все занимаемым им должностным положением, за лоббирование интересов частной организации были получены денежные средства на общую сумму 6 тыс. долларов США. Деньги передавались несколько раз, в момент передачи очередной части денежных средств он был задержан с поличным.

Юрий Кардымон, замначальника отдела департамента финансовых расследований КГК Беларуси