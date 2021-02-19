Распределение ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС

Распределение ввозных таможенных пошлин обсуждали сегодня органы финансового контроля Евразийского экономического союза на совместном заседании. Мероприятие прошло в онлайн-формате.







В частности, в прошлом году координатором выступала Беларусь. Контрольные мероприятия прошли в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России и, конечно, у нас. Изучалось, насколько полно и своевременно уполномоченные органы перечисляют подлежащие распределению пошлины.

По результатам совместного мониторинга установлено, что белорусский Минфин соблюдает порядок распределения





