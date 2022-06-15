Важное экономическое нововведение касается экспортеров нашего калия - стратегического белорусского товара. В Беларуси расширен список валют для уплаты калийной пошлины. Соответствующий указ подписал Президент. Документ предусматривает возможность уплаты вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения не только в долларах и евро, как сейчас, но и в российских рублях и китайских юанях. Также Совету Министров до конца следующего года предоставляется право принимать решения об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения.