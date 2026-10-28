Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью обсудили в Совете Республики

Межрегиональное сотрудничество - мощнейший драйвер экономического взаимодействия Беларуси и Узбекистана. Об этом говорили накануне в Совете Республики во время встречи Натальи Кочановой с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым.

Партнерство регионов двух стран ориентировано на углубление промышленной кооперации, рост товарооборота и расширение совместных проектов.

Ташкентская область, формирующая 20 % ВВП Узбекистана, выступает стратегическим партнером Беларуси. Объем уже реализуемых совместных проектов составляет около 55 млн долларов. В их числе - действующие производства кабельной продукции, предприятия по переработке меди и птицеводческие комплексы. Так, к 2030 году объемы добычи и переработки меди планируется довести до 500 тыс. т.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник рассказал, что стороны обсудили целый ряд конкретных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, в части производства картофеля, свеклы - для укрепления продовольственной безопасности. В этих направлениях, представляющих интерес для Узбекистана, у белорусской стороны имеются и компетенции, и возможности работать совместно как на территории Беларуси, так и на территории Узбекистана.

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев перечислил новые совместные проекты на территории Беларуси, среди которых строительство современного санаторно-оздоровительного центра, проект в области переработки древесины.

"Исходя из этого, у нас уже появляются новые планы по направлениям промышленности, машиностроения, мебельной отрасли", - сказал Мирзаев.

Есть ощутимый практический и экономический эффект и от проведения ежегодных форумов регионов Беларуси и Узбекистана. Только в 2026 году заключено около 60 контрактов на общую сумму 140 млн долларов, а также подписано более 20 соглашений. В целом между регионами двух стран действует около 40 соглашений.