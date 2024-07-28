Расскажем о тех, кто привык работать на земле и точно знает, что хлеб - всему голова

Очень много плюсов в работе. Чтобы не сидеть на шее у родителей, можно заработать самому копейку. В дальнейшем деньги пойдут на учебу!

Производство хлеба дается нелегко. В одной буханке заложен труд сотен людей, их силы, энергия, любовь. Хлебозавод работает 24 часа без выходных. И для того чтобы произвести качественную безопасную продукцию, нужно приложить немало усилий.

Как хорошо налаженный конвейер, без задержек и простоев, аграрии работают по маршруту: поле - зерноток. Именно здесь в дальнейшем и пройдет огранку "белорусское золото полей". В хозяйстве все - под госзаказ.Даже в TikTok тема уборки сейчас самая хлебная. Руководитель предприятия лично общается с подписчиками и оставляет посты.В деле - и студенческие отряды - задача убрать площадку и склады на зернотоке. И как бы ни было непросто, говорят сами студенты, результат налицо.Пока в полях аграрии борются буквально за каждое зернышко, муку ждут на хлебозаводах, чтобы на столе у каждого белоруса с утра был свежий хлеб.Убрать все до зернышка, накормить скот, обеспечить сырьем переработку и заводы - результат зависит от вклада каждого на своем рабочем месте - от механизатора до вице-премьера. А ведь в Год качества высокую планку необходимо держать как никогда.