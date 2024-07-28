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Расскажем о тех, кто привык работать на земле и точно знает, что хлеб - всему голова
Аграрному сектору, по понятным причинам, сейчас уделяется повышенное внимание. Можно сколько угодно ерничать касательно того, что жатва стала новостью номер 1, но продовольствие и его качество давно в числе белорусских национальных брендов. Так что показывать, как мы развиваемся в этой сфере, сам бог велел. Ведь себя обеспечиваем до следующего урожая всем необходимым.
Насколько щедрым и весомым будет каравай этого года, зависит не только от строго контроля на местах и соблюдения технологий. Важна ответственность каждого агрария! Профильное министерство ежедневно обновляет данные о ходе уборочной.
Всего по стране с учетом рапса уже намолочено более 4 с половиной млн тонн зерна. В эти жаркие для тружеников села дни мы заглянули, что называется, на передовую. Корреспондент АТН Виктория Шаркова отправилась в поля и встретила там целые семейные династии, убедившись в том, что работа на комбайне - дело архисложное и, кстати, не только мужское.
Подробнее о тех, кто привык работать на земле и точно знает, что хлеб - всему голова. Каравай считается символом счастья, достатка и изобилия. А у нас еще и своеобразным брендом страны. Так сложилось, что привезенная румяная буханка с золотистой корочкой из Беларуси - шикарный сувенир, а еще любая уборочная стартует с каравая на "Зажинках", с ним же, но уже "на Дожинках" и заканчивается. Но чего стоит преодолеть путь от зернышка до заводских печей?
Аграриям сейчас приходится работать без выходных, чтобы колосок превратился в хлеб и попал к нам на стол. Болеют всей душой.
Потомственный комбайнер Николай Крупко породнился с полем еще в детстве. Так что за баранкой "суперкара" - чувствует себя как рыба в воде. Кажется, что сидишь не в кабине сельхозмашины, а в вертолете. Руль, педали - все как в автомобиле, но в правой руке комбайнера джойстик с десятком клавишей, несколько неуловимых нажатий, и тяжеленный комбайн послушно поддается управлению. Скорость по шоссе - около 18 км/ч, а вот здесь, на поле, не более 3.
Факт
Работать в поле династиями - особенность белорусского села.
Екатерина Крупко по профессии повар, но уже пятый сезон в помощниках на комбайне у супруга. За урожай в хозяйстве приходится болеть вместе.
Правило одно: кто работает, тот и зарабатывает. В хозяйстве имени Дзержинского пока что намолочено более 2 тысяч тонн озимого ячменя и 5 с половиной тысяч тонн озимой пшеницы. Борются как за каждое зернышко, так и за лучшие кадры. Молодым специалистам предоставляют соцгарантии, стимулирующие выплаты, доплаты и жилье.
Юрий Снытков, замдиректора КСУП "Имени Дзержинского":
Чтобы специалисты к нам возвращались, мы планируем выплачивать стипендию целевым, которые будут от нашего предприятия учиться: ежемесячно 800 рублей. И гарантированно обеспечим их местом работы после окончания вуза.
В уборочной мелочей быть не может. И обед, что называется, по расписанию. Подъезжает "полевой ресторан" и труженики тут же выстраиваются в очередь. Шеф-повар Наталья Решмакова уже явно получила свою звезду "Мишлен". Ведь ежедневно сотни благодарностей. Сегодня в меню на первое - суп гороховый (спойлер: мяса много!) на второе - котлеты, гречка и салат.
Между тем комбайнеры поели и вновь за дело. Сиесты во время страды не бывает, как и случайных людей. Кстати, еще один семейный подряд в хозяйстве - семья Лысуха.
Свой отпечаток на ход уборочной наложила и стихия. После прошедшей непогоды есть участки с полеглыми хлебами. И как отметит Президент, надо разумно браться за них, чтобы окончательно не пропали, но при этом не потерять больше на хороших полях.
Как хорошо налаженный конвейер, без задержек и простоев, аграрии работают по маршруту: поле - зерноток. Именно здесь в дальнейшем и пройдет огранку "белорусское золото полей". В хозяйстве все - под госзаказ.
Даже в TikTok тема уборки сейчас самая хлебная. Руководитель предприятия лично общается с подписчиками и оставляет посты.
В деле - и студенческие отряды - задача убрать площадку и склады на зернотоке. И как бы ни было непросто, говорят сами студенты, результат налицо.
Артем Еремейчик, боец студенческого отряда:
Очень много плюсов в работе. Чтобы не сидеть на шее у родителей, можно заработать самому копейку. В дальнейшем деньги пойдут на учебу!Пока в полях аграрии борются буквально за каждое зернышко, муку ждут на хлебозаводах, чтобы на столе у каждого белоруса с утра был свежий хлеб.
Юлия Чимбур, начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода № 6 г. Минска:
Производство хлеба дается нелегко. В одной буханке заложен труд сотен людей, их силы, энергия, любовь. Хлебозавод работает 24 часа без выходных. И для того чтобы произвести качественную безопасную продукцию, нужно приложить немало усилий. Убрать все до зернышка, накормить скот, обеспечить сырьем переработку и заводы - результат зависит от вклада каждого на своем рабочем месте - от механизатора до вице-премьера. А ведь в Год качества высокую планку необходимо держать как никогда.
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