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Рассказываем, какие задачи стоят перед экономикой Беларуси в 2025 году

В новом году Беларусь останется социально ориентированным государством. Расходы бюджета 2025 года превышают 50 млрд рублей, солидную часть направят на поддержку населения и повышение качества жизни.

На образование направится почти 14 млрд рублей, на здравоохранение - свыше 13, еще 6 млрд рублей - это расходы на реализацию социальной политики. И это гораздо выше показателей прошлого года - более чем на 10 %.

В целом перед экономикой в 2025 году стоят такие задачи. ВВП должен вырасти более чем на 4 % за счет производства, экспорта и инвестиций. Успешная реализация всех планов позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4 %. И еще один важный показатель: инфляция не должна превысить 5 %. Это уровень, оптимальный для развития экономики.

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