Рассказываем, какие задачи стоят перед экономикой Беларуси в 2025 году

На образование направится почти 14 млрд рублей, на здравоохранение - свыше 13, еще 6 млрд рублей - это расходы на реализацию социальной политики. И это гораздо выше показателей прошлого года - более чем на 10 %.

В целом перед экономикой в 2025 году стоят такие задачи. ВВП должен вырасти более чем на 4 % за счет производства, экспорта и инвестиций. Успешная реализация всех планов позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4 %. И еще один важный показатель: инфляция не должна превысить 5 %. Это уровень, оптимальный для развития экономики.