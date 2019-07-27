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Растет число общих проектов и предприятий Беларуси и Эстонии

Главный плюс экономического партнерства Минска и Таллинна - это не просто формула купи-продай, а полноформатная совместная работа. Страны за последнее время наладили крепкое сотрудничество в бизнес-кругах.
За последний год Беларусь вложила в экономику Эстонии более тридцати миллионов евро. Прибалтийская республика закупает у нас продукты питания, лекарства и комплектующие для техники.

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