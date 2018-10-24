Ратифицированы статьи соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Сегодня в Минске прошла пятая сессия Совета Республики шестого созыва. Сенаторы рассмотрели 8 вопросов, в том числе ратифицировали статьи соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Благодаря этому уже к концу года наша страна сможет присоединиться к организации. С привлечением ресурсов банка в первую очередь проинвестируют инициативы проекта "Один пояс - один путь". Они могут касаться транспортного, энергетического или производственно-логистического направлений. Условия предоставления финансов Азиатским банком соответствуют лучшим мировым стандартам.