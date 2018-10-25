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"Разговор у Президента" c Александром Турчиным

О цифровой трансформации экономики и бизнеса, роли Парка высоких технологий в подготовке кадров и финансировании проектов социальных и реального сектора. Как заработать по максимуму от транспортно-логистических услуг, какие новации законодательные облегчат жизнь малому бизнесу, а также новый формат Совета по развитию предпринимательства. Об этом в проекте "Разговор у Президента"  первый вице-премьер Александр Турчин. 

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