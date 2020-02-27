"Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы"

Какие сейчас у интеграции острые вопросы? И на чем настаивает каждая из стран "пятерки", а также нужно ли больше полномочий коллегии ЕЭК в разрешении спорных продовольственных конфликтов? Детально о новых инициативах и правовой базе союза в проекте "Разговор у Президента" сегодня сразу после "Панорамы".



