Размер госдолга ЕС достиг 97 % от суммарного ВВП

Госдолг стран еврозоны достиг 97 процентов суммарного ВВП. Такие цифры озвучил еврокомиссар по вопросам экономики.

Причиной роста финансовых заимствований он называет ряд геополитических кризисов. Огромная инфляция продолжает угрожать еврозоне рецессией.

Еврокомиссар отметил - для того, чтобы ситуация в регионе не усугублялась, необходимо принять меры финансового регулирования. Кроме того, надо начать экстренно действовать в борьбе с энергетическим кризисом.

Как сообщало ранее Bloomberg, экономика еврозоны может столкнуться с рецессией уже в третьем квартале текущего года. Драйверами замедления могут стать растущие затраты на электроэнергию и дефицит поставок энергоносителей.

Агентство отмечает, что еще больше усугубить экономические проблемы региона может очередное повышение ключевой ставки, которое необходимо для обуздания рекордной инфляции.



