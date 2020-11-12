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Разницу в часовых поясах стран - партнеров ЕАЭС планируется использовать для снижения стоимости электроэнергии
В условиях общего рынка электроэнергии ЕАЭС планируется использовать разницу в часовых поясах стран-партнеров для снижения стоимости электроэнергии. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической Ия Малкина. Единый энергетический рынок должен заработать с 2025 года. И главный вопрос - сделать энергию для потребителей союза пятерки доступнее.
Уже заложены основы и принципы формирования и развития общего энергорынка. Для этого в минувшем году главы государств ЕАЭС подписали международный договор и план мероприятий.
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