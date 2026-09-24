Развитие молочной отрасли Беларуси изучили на примерах сельхозпредприятий Витебщины и Гомельщины

В Ветковском районе Гомельской области не только активно восстанавливаются после чернобыльского удара, но и вкладываются в развитие агропромышленного комплекса. Строительство новых молочно-товарных комплексов - хороший шаг вперед.

Наглядный пример - филиал предприятия "Агро-Ветка" в деревне Тарасовка. На большую стройку ушло 1,5 года. Получилось быстрее, чем планировали изначально. В хозяйстве понимали: чем раньше объект начнет работать, тем быстрее окупятся инвестиции, и уже в марте вышли на стабильные удои.

Артем Горбачев, руководитель ОАО "Ветковский агросервис":

"На сегодняшний день содержится 470 голов коров, на удой мы вышли средний - 17 л с коровы. На старом комплексе мы выращиваем только телочное поголовье. В 2026 году купили у соседних хозяйств еще небольшое количество нетелей. Нам не хватает еще порядка 300-400 голов в общей сложности. Также планируем переоборудовать старый свинокомплекс под крупный рогатый скот, под выращивание быков".

Такое масштабное обновление станет мощным ресурсом для развития предприятия на ближайшие годы. Новый комплекс в "Агро-Ветке" соседствует со старыми зданиями, а сырье поступает на ОАО "Рогачевский МКК". И понятно: чем выше сорт молока, тем лучше будет качество готовой продукции. К слову, сейчас в хозяйстве молоко 100 % класса экстра.

Масштабная реконструкция и строительство новых молочно-товарных комплексов в Беларуси ведется уже несколько лет. Это предусмотрено соответствующим указом Президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы отрасль развивалась, у животных были хорошие условия содержания, а у людей - комфортные рабочие места, ведь все это в итоге даст серьезную прибавку по молоку, а это обеспечение внутреннего рынка и валютная выручка.

Обновление мощностей агрохозяйства ОАО "Искра-Ветка" обошлось в 15 млн белорусских рублей. Ставка на современные площадки оправдалась - за 2025 год комплекс полностью укомплектовали стадом и вышли на хорошие результаты. Сейчас плюсуют и объемы производства, и возможности самого предприятия. Это пример того, как современное животноводство может быть не только высокотехнологичным, но и прибыльным бизнесом.

Александр Сачава, директор ОАО "Искра-Ветка":

"Новое производство всегда дает толчок к развитию предприятия, поэтому без обновления техники и животноводческих помещений развития не будет. За 2025 год мы на данном комплексе надоили 8 тыс. л молока на корову. И если брать в процентах ко всему молоку, что которое мы реализовали, - это 61 % от общего молока по хозяйству".

На сельхозпредприятии "П-С Карпеки" введен в эксплуатацию объект второй очереди строительства - это современные, чистые здания с улучшенными условиями труда. Инвестором выступил крупный химический гигант. Да, это комплекс укомплектован пока не полностью - свободными остается пара десятков мест, однако показатели по молоку выполняются. Одна из причин - грамотно сформированное стадо, отсюда и эффективность работы комплекса.

Молочной отрасли в Беларуси придается особое значение, и положительных примеров работы предприятий гораздо больше, иначе откуда бы взялись рекордные по итогам 2025 года 9 млн т "белого золота". За этими цифрами стоит непрерывный контроль и жесткий спрос, ведь от этого зависит продовольственная безопасность страны.

Будущее молочной отрасли страны. Почему стоит задача строить рационально. Как повышают продуктивность буренок. На эти вопросы ответили в новом выпуске проекта "На контроле Президента".