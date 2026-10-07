Развитие почтовой связи в Беларуси обсудят в проекте "Экономическая среда"

100-процентный охват, более 3 тыс. отделений по всей стране и свыше 1 200 маршрутов мобильной доставки корреспонденции и товаров. В преддверии Всемирного дня почты о развитии почтовой связи в Беларуси - большая дискуссия в студии "Экономической среды".

Как цифровизация меняет отрасль и почему почта на селе до сих пор - это больше, чем просто услуги связи? От востребованности традиционных писем и газет до мобильных приложений, почтоматов и даже собственного маркетплейса. А также сколько зарабатывают почтальоны и где можно купить почтовые марки с дополненной реальностью и приятным ароматом?

Смотрите проект "Экономическая среда" 7 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1".