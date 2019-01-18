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Развитие Чечерского района обсудили на заседании постоянной комиссии Совета Республики
Формулу успешного развития Чечерского района сегодня обсуждали на заседании постоянной комиссии Совета Республики. Безработица в районе держится на уровне 0,4 %: на бирже труда зарегистрированы всего 28 человек. При этом в районе 119 вакансий. Отсюда проблема кадрового голода - нехватки специалистов и руководителей. На встрече рассмотрели и другие нюансы социально-экономического развития района, определили его конкурентные преимущества и точки роста.
В планах на этот год - завершение в районе реализации инвестпроектов сельскохозяйственного сектора, дальнейшая поддержка населения в трудоустройстве, средняя зарплата вырастет до 780 рублей.
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