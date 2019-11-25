3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Развитие диалога с Евросоюзом и новые проекты официального Минска со Стокгольмом и Хельсинки
Президент встретился с главами МИД Финляндии и Швеции
Президент Беларуси сегодня провел встречу сразу с двумя министрами иностранных дел - Финляндии и Швеции. Во время общения Александр Лукашенко заявил: наша страна заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом в целом. И в частности с государствами, которые представляют гости. Позитивно воспринимается то, что визит проходит как раз сейчас - по окончании в Беларуси парламентских выборов. Что касается обстановки в регионе и мире, то сама жизнь в нынешней ситуации подталкивает к более тесному, а главное взаимовыгодному партнерству.
У Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы
Страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в разных сферах. Александр Лукашенко пригласил шведские и финские компании активнее браться за совместные проекты в таких сферах, как транспорт, логистика, возобновляемая энергетика, энергоэффективность, деревообработка.
Беларусь строит атомную станцию в Островце, Хельсинки свою Ханхикиви-1. И мы готовы заимствовать финский опыт по обеспечению безопасности, тем более что станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком.
Ну, а первый визит главы шведского внешнеполитического ведомства говорит о новой странице в отношениях государств.
Швеция в десятке стран - импортеров белорусской мебели.
Всемирно известная компания "Икея" придерживается четкой стратегии развития бизнеса в нашей стране и наращивания закупок.
Сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза.
Это примеры партнерства, которое способствует модернизации экономики, закреплению на новых рынках и выгодно бизнесу. Но рассчитывают, что нынешний визит придаст импульс развитию отношений Беларуси со всей Северной Европой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов