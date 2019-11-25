Развитие диалога с Евросоюзом и новые проекты официального Минска со Стокгольмом и Хельсинки

Президент встретился с главами МИД Финляндии и Швеции

Президент Беларуси сегодня провел встречу сразу с двумя министрами иностранных дел - Финляндии и Швеции. Во время общения Александр Лукашенко заявил: наша страна заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом в целом. И в частности с государствами, которые представляют гости. Позитивно воспринимается то, что визит проходит как раз сейчас - по окончании в Беларуси парламентских выборов. Что касается обстановки в регионе и мире, то сама жизнь в нынешней ситуации подталкивает к более тесному, а главное взаимовыгодному партнерству.

У Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы

Страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в разных сферах. Александр Лукашенко пригласил шведские и финские компании активнее браться за совместные проекты в таких сферах, как транспорт, логистика, возобновляемая энергетика, энергоэффективность, деревообработка.

Беларусь строит атомную станцию в Островце, Хельсинки свою Ханхикиви-1. И мы готовы заимствовать финский опыт по обеспечению безопасности, тем более что станция возводится по аналогичному проекту и тем же российским подрядчиком.

Ну, а первый визит главы шведского внешнеполитического ведомства говорит о новой странице в отношениях государств.

Швеция в десятке стран - импортеров белорусской мебели.

Всемирно известная компания "Икея" придерживается четкой стратегии развития бизнеса в нашей стране и наращивания закупок.

Сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза.