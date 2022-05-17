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Развитие инфраструктуры в агрогородках Минской области
В развитии агрогородков Минской области большая роль и у местных сельхозпредприятий. Так, в хозяйстве "Грицкевичи" Несвижского района на молочно-товарных фермах получают от одной коровы 10 тысяч 300 литров молока ежегодно. Благодаря финансовым средствам от животноводства сельхозорганизация построила физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь дети кроме игровых видов спорта могут заниматься биатлоном. Работает и тренажерный зал.
Есть там кабинет массажный, куда с удовольствием все ходят. Есть силовые и кардиотренажеры. Создали также секцию по биатлону. Есть тренер, 15 детей у нас записалось. Закупили современные лыжероллеры, лыжи, винтовки. Уже есть результаты - это второе место на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер" и первые места в областных соревнованиях.
В скором времени в хозяйстве "Грицкевичи" увеличат количество коров до 1400. Для дойного стада воздвигают новую молочно-товарную ферму. Будущая прибыль позволит и далее совершенствовать спортивную инфраструктуру в деревне. По соседству с агрогородком в планах построить и скейт-парк.
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