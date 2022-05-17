Развитие инфраструктуры в агрогородках Минской области

Есть там кабинет массажный, куда с удовольствием все ходят. Есть силовые и кардиотренажеры. Создали также секцию по биатлону. Есть тренер, 15 детей у нас записалось. Закупили современные лыжероллеры, лыжи, винтовки. Уже есть результаты - это второе место на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер" и первые места в областных соревнованиях.

Евгений Зданович, директор ОАО "Грицкевичи"

