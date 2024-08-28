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Развитие легкой промышленности в Беларуси - 28 августа в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда"
Эстетично, удобно и качественно! Когда белорусский лен и трикотаж - лучший подарок для гостей и партнеров! Сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" - развитие легкой промышленности. Удается ли замещать импортные материалы? Так ли страшен уход секонд-хенда? И когда продукция белорусского легпрома сможет тягаться с популярными дизайнерскими брендами? Обсудим после "Панорамы".
Продолжаем простым языком рассказывать о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами - "Экономическая среда", не пропустите свежий выпуск!
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