ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Развитие легкой промышленности в Беларуси - 28 августа в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда"

Эстетично, удобно и качественно! Когда белорусский лен и трикотаж - лучший подарок для гостей и партнеров! Сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" - развитие легкой промышленности. Удается ли замещать импортные материалы? Так ли страшен уход секонд-хенда? И когда продукция белорусского легпрома сможет тягаться с популярными дизайнерскими брендами? Обсудим после "Панорамы".

Продолжаем простым языком рассказывать о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами - "Экономическая среда", не пропустите свежий выпуск!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все