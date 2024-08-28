Развитие легкой промышленности в Беларуси - 28 августа в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда"

Эстетично, удобно и качественно! Когда белорусский лен и трикотаж - лучший подарок для гостей и партнеров! Сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" - развитие легкой промышленности. Удается ли замещать импортные материалы? Так ли страшен уход секонд-хенда? И когда продукция белорусского легпрома сможет тягаться с популярными дизайнерскими брендами? Обсудим после "Панорамы".