Развитие международного инвестирования в строительную сферу обсудили на специализированной выставке в Москве

В России заканчивается период льготного кредитования. С 1 июля больше процент, меньше суммы. На те суммы, которые можно получить, в Москве и Питере уже ничего не купишь. А в Беларуси на эти деньги можно рассматривать приобретение однокомнатной, двухкомнатной квартиры. Более того, есть ряд банков, которые работают и в Беларуси, и в России и могут так кредитовать.

Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риелторов, руководитель группы компаний "Авентин"