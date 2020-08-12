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Развитие пищевой промышленности обсудили у Президента
Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия. Такую задачу для пищевой промышленности поставил Президент Беларуси. Состояние дел в отраслях - сахарной, кондитерской и пивоваренной - стало темой совещания во Дворце Независимости. В этом году под влиянием пандемии экономика работает в непростых условиях. Чтобы не потерять рынки и не ухудшить финансовое положение заводов, Президент нацеливает предприятия на рост экспортных продаж. В приоритете - снижение себестоимости производств - это острый вопрос для сахарных заводов. Его решение повысит эффективность и обеспечит конкурентную цену белорусской продукции. Сахар - весомая часть затрат для кондитерских предприятий. На повестке было объединение белорусских заводов в холдинг, но с учетом организационных и правовых сложностей сошлись на создании Союза кондитеров - его сформируют в ближайшее время.
Беларусь обеспечит пивоваров собственным сырьем
Президент также поставил задачу закрыть потребности страны в собственном сырье под нужды пивоваров. Сегодня аграрии обеспечивают отрасль ячменем лишь наполовину. Остальное импортируется. Глава концерна выразил уверенность, что в следующем году предприятия смогут полностью перейти на ячмень с белорусских полей.
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