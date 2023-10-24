Развитие предпринимательской инициативы, роль инноваций и презентация стартапов - Форум деловых кругов проходит в Минске

Сегодня мы видим, что увеличивается количество юридических лиц. Да, снижается количество индивидуальных предпринимателей, но это естественный процесс. И любое государство, которое заинтересовано в развитии, оно будет создавать условия для тех субъектов хозяйствования, которые вносят больший вклад в экономику страны. Для примера скажу, что юридические лица - это малые, средние предприятия. Один занятый в этих организациях вносит вклад в бюджет от 10 до 12 тысяч в год, ИП - 3 тысячи. Поэтому основная наша поддержка будет направлена на развитие организованного бизнеса.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси