3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Развитие предпринимательской инициативы, роль инноваций и презентация стартапов - Форум деловых кругов проходит в Минске
Масштабирование предпринимательской инициативы в регионах и снижение барьеров для работы бизнеса - о таких акцентах по развитию этого сектора сегодня заявил первый заместитель премьер-министра на Форуме деловых кругов.
Николай Снопков анонсировал, что импульсом для реализации новых проектов станут специальные инвестдоговоры, их внедрение уже на финальной стадии. Такие документы будут гарантировать на протяжении определенного времени госзакупку по инновационным продуктам. Также к завершению идет электронная платформа для бизнеса и юрлиц с численностью до 50 человек. Такая новация окончательно упростит учет по соответствующим видам деятельности.
К слову, на предпринимателей сегодня приходится четверть ВВП страны. Бизнесом занимается треть занятого в экономике населения, которое формирует треть инвестиций и столько же поступлений доходов в бюджет. Если смотреть на внешний контур, то 40 % экспорта товаров и более половины услуг также за предпринимателями. Поэтому поддержка это сектора - одна из приоритетных задач.
Новые реалии таковы, что нам необходимо обеспечение горизонтальной и вертикальной справедливости. Смысл в том, что однотипный бизнес должен нести одинаково пропорциональную финансовую нагрузку, в том числе по обеспечению потребностей государства. Конечно же, очень важно обеспечить сохранение импульсов. И государство в том числе выступает как один из инициаторов таких импульсов, которые призваны повысить эффективность предпринимательства.
Сегодня мы видим, что увеличивается количество юридических лиц. Да, снижается количество индивидуальных предпринимателей, но это естественный процесс. И любое государство, которое заинтересовано в развитии, оно будет создавать условия для тех субъектов хозяйствования, которые вносят больший вклад в экономику страны. Для примера скажу, что юридические лица - это малые, средние предприятия. Один занятый в этих организациях вносит вклад в бюджет от 10 до 12 тысяч в год, ИП - 3 тысячи. Поэтому основная наша поддержка будет направлена на развитие организованного бизнеса.
Форум деловых кругов проходит в Минске в рамках белорусской Недели предпринимательства. Роль инноваций в развитии малых и средних предприятий? Как начать собственное дело или же выйти на зарубежные рынки? Презентации стартапов, экономический турнир и многое другое. В программе большое количество встреч, переговоров и диалоговых площадок по всем актуальным вопросам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все