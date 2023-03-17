Развитие регионов оценили во время рабочей поездки премьер-министра в Гродненскую область

Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП по кварталу более 100 %. Оптимистичные прогнозы подкрепляют результаты работы промышленности, строительной сферы и АПК за 2 месяца. Развитие регионов, а также современные производства в малых городах сегодня оценили во время рабочей поездки премьер-министра в Гродненскую область. Особый акцент на выполнении задачи: один район - один проект.

Светлана Лукьянюк о том, что уже сделано.

Открытие эффективного производства - это не только новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет, это еще и развитие сферы услуг, транспорта, торговли, общепита. Ведь если у людей хорошая зарплата, они больше и тратят. А район обновляется и оживает.





В Щучине Гродненской области смотрят в самый корень гриба, которому нужен субстрат - основа, на которой он и растет. Из-за нехватки мощности частного предприятия загружены только наполовину. Выпускают 250 тонн шампиньонов, но могут куда больше.

В связи с возникшими логистическими проблемами мы не можем привезти импортный субстрат, на котором ранее работало наше предприятие. В настоящий момент мы используем в производстве субстрат белорусского производства из города Кобрина, но в силу объективных причин они не могут производить больший объем субстратов. Александр Алейников, директор сельскохозяйственного производственного комплекса по выращиванию шампиньонов

Один район - один проект

Поэтому и решили субстрат делать сами. О видении своего завтра сегодня рассказали премьер-министру. Помимо шампиньонов, которые пока в объемах проседают, и чтобы не сокращать работников, тут уже выращивают брокколи, цветную капусту и салат айсберг. Все это с большой охотой забирают российские торговые сети и наши. В планах объемы увеличить в этом году в полтора раза. А к концу следующего надеются, что вдвое потяжелеет и корзина собранных грибов.





Их проект по производству субстратов для выращивания грибов попал в эту программу. Финансирование здесь предусматривается, как мы обещали, за счет средств Банка развития под комфортную ставку 8 %. Есть договоренность о том, что частично будут привлекаться средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и собственные средства инвестора в определенном объеме. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Это та самая большая работа, когда в каждом районе должен появиться хотя бы один новый проект. Большинство регионов подходит к этому ответственно.

В Щучинском остро стоит вопрос нехватки кадров. Одно из решений - строительство жилья. Оно закрепит специалистов. А тут еще и спрос на наших асов переработки в России растет.

Сегодня на предприятии 192 человека, из них 44 у нас приезжие. Мы привозим из Гродно, привозим из Лиды, из ближайших городов, привозим из Дятлова, Мостов, Скиделя. Анатолий Белявский, директор предприятия по переработке молочной сыворотки

Свои мягкие сыры

На этом предприятии знают толк в сыворотке. В сутки ее перерабатывают до 900 тонн. Получают 100 тонн сухого порошка и треть отгружают на рынке, где цельного молоко попросту нет - африканский, арабский, Юго-Восточной Азии. 60 % покупает Россия. Меньше года назад сделали и мягкий сыр. Классическая рикотта на получилась, но не расстроились, изобрели что-то свое.





ВВП в марте превысит 100 %

В сутки могут производить до 25 тонн сыра. Но пока работают под заявки торговли и общепита. Изучают спрос. Интерес уже есть и от, например, Ирана. Единственное условие - увеличить срок годности с 5 месяцев до года. А слышать своего покупателя - залог прибыльной работы. Ведь общая копилка ВВП - это и работа гигантов промышленности, и таких компактных производств в регионах. С начала года мы прибавляем. ВВП за январь-февраль 96.4 %, значит плюс почти 1.5 % к январю.

Я думаю, что в марте мы уже выйдем на уровень более 100 %. Квартал к кварталу еще будет чуть ниже, но уже в месячном исчислении это будет выше 100 %. Почему такой вывод делаю, потому что и промышленность, и строительство, и сельское хозяйство в положительной зоне находятся. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси