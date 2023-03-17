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Развитие регионов оценили во время рабочей поездки премьер-министра в Гродненскую область
Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП по кварталу более 100 %. Оптимистичные прогнозы подкрепляют результаты работы промышленности, строительной сферы и АПК за 2 месяца. Развитие регионов, а также современные производства в малых городах сегодня оценили во время рабочей поездки премьер-министра в Гродненскую область. Особый акцент на выполнении задачи: один район - один проект.
Светлана Лукьянюк о том, что уже сделано.
Открытие эффективного производства - это не только новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет, это еще и развитие сферы услуг, транспорта, торговли, общепита. Ведь если у людей хорошая зарплата, они больше и тратят. А район обновляется и оживает.
В Щучине Гродненской области смотрят в самый корень гриба, которому нужен субстрат - основа, на которой он и растет. Из-за нехватки мощности частного предприятия загружены только наполовину. Выпускают 250 тонн шампиньонов, но могут куда больше.
В связи с возникшими логистическими проблемами мы не можем привезти импортный субстрат, на котором ранее работало наше предприятие. В настоящий момент мы используем в производстве субстрат белорусского производства из города Кобрина, но в силу объективных причин они не могут производить больший объем субстратов.
Один район - один проект
Поэтому и решили субстрат делать сами. О видении своего завтра сегодня рассказали премьер-министру. Помимо шампиньонов, которые пока в объемах проседают, и чтобы не сокращать работников, тут уже выращивают брокколи, цветную капусту и салат айсберг. Все это с большой охотой забирают российские торговые сети и наши. В планах объемы увеличить в этом году в полтора раза. А к концу следующего надеются, что вдвое потяжелеет и корзина собранных грибов.
Их проект по производству субстратов для выращивания грибов попал в эту программу. Финансирование здесь предусматривается, как мы обещали, за счет средств Банка развития под комфортную ставку 8 %. Есть договоренность о том, что частично будут привлекаться средства инновационного фонда Гродненского облисполкома и собственные средства инвестора в определенном объеме.
Это та самая большая работа, когда в каждом районе должен появиться хотя бы один новый проект. Большинство регионов подходит к этому ответственно.
В Щучинском остро стоит вопрос нехватки кадров. Одно из решений - строительство жилья. Оно закрепит специалистов. А тут еще и спрос на наших асов переработки в России растет.
Сегодня на предприятии 192 человека, из них 44 у нас приезжие. Мы привозим из Гродно, привозим из Лиды, из ближайших городов, привозим из Дятлова, Мостов, Скиделя.
Свои мягкие сыры
На этом предприятии знают толк в сыворотке. В сутки ее перерабатывают до 900 тонн. Получают 100 тонн сухого порошка и треть отгружают на рынке, где цельного молоко попросту нет - африканский, арабский, Юго-Восточной Азии. 60 % покупает Россия. Меньше года назад сделали и мягкий сыр. Классическая рикотта на получилась, но не расстроились, изобрели что-то свое.
ВВП в марте превысит 100 %
В сутки могут производить до 25 тонн сыра. Но пока работают под заявки торговли и общепита. Изучают спрос. Интерес уже есть и от, например, Ирана. Единственное условие - увеличить срок годности с 5 месяцев до года. А слышать своего покупателя - залог прибыльной работы. Ведь общая копилка ВВП - это и работа гигантов промышленности, и таких компактных производств в регионах. С начала года мы прибавляем. ВВП за январь-февраль 96.4 %, значит плюс почти 1.5 % к январю.
Я думаю, что в марте мы уже выйдем на уровень более 100 %. Квартал к кварталу еще будет чуть ниже, но уже в месячном исчислении это будет выше 100 %. Почему такой вывод делаю, потому что и промышленность, и строительство, и сельское хозяйство в положительной зоне находятся.
Но комфортная жизнь за кольцевой это не только экономика. Важно и развитие социокультурной сферы. В Щучине этому большое внимание.
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