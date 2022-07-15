Развитие транспортных коридоров в направлении Индии и Китая обсудили на Совете ЕЭК

Для Республики Беларусь одним из важных является транспортный коридор М1 - Е30, который начинается от Бреста и заканчивается на границе РФ. Это протяженность, по-моему, более 650 км. Что такое инфраструктура? Это какие-то транспортно-логистические склады, это какие-то пункты перехода и т. д. Т. е. это сервис, это максимально удобное и главное - максимально оперативное перемещение транспортных потоков.

Затем прошло заседание Совета ЕЭК в узком составе. Говорили о создании единого рынка газа и финансировании проектов промышленной кооперации.