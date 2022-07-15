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Развитие транспортных коридоров в направлении Индии и Китая обсудили на Совете ЕЭК
Сегодня в Витебске речь шла не только о культуре и фестивальной жизни. Обсуждались будущие проекты в рамках Евразийского экономического союза.
Перечень инфраструктурных проектов в транспортной сфере на пространстве ЕАЭС утвердили 15 июля на Совете ЕЭК. Речь идет о развитии транспортных коридоров в направлении Индии и Китая. Это и реконструкция дорог, мостов, и строительство новых ответвлений. Сейчас сформирован костяк магистралей от каждой страны "пятерки".
Для Республики Беларусь одним из важных является транспортный коридор М1 - Е30, который начинается от Бреста и заканчивается на границе РФ. Это протяженность, по-моему, более 650 км. Что такое инфраструктура? Это какие-то транспортно-логистические склады, это какие-то пункты перехода и т. д. Т. е. это сервис, это максимально удобное и главное - максимально оперативное перемещение транспортных потоков.Затем прошло заседание Совета ЕЭК в узком составе. Говорили о создании единого рынка газа и финансировании проектов промышленной кооперации.