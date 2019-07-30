Развитие в Беларуси биотехнологической отрасли под пристальным вниманием правительства

Сегодня у Президента затронули тему высоких технологий. Не в ракурсе IT, а с точки зрения новых подходов в АПК. В Беларуси реализуют крупный инвестиционный проект, который при успешной реализации позволит нашему агропромышленному комплексу быть на шаг впереди. По сути, речь о развитии новой отрасли для нашей страны - биотехнологической. Под Минском был дан старт строительству масштабного сельскохозяйственного холдинга по производству кормов для животных и кормовых добавок. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация начнет производство уже в следующем году. Сдача объекта пройдет в несколько этапов. Проект рассчитан до 2032 года. Внедрение биотехнологий позволит вывести наше сельское хозяйство на новый уровень. А потому реализация проекта под пристальным вниманием правительства. О предприятии завтрашнего дня Вероника Бута.





Покупаем мы лишь то, что не можем вырастить сами (скажем, из-за климата). Но что дальше?



Беларусь уже давно вышла на новый уровень решения задач продовольственной безопасности. Аграрии не только практически полностью обеспечивают нас отечественными продуктами питания, но многое отправляют на экспорт. Покупаем мы лишь то, что не можем вырастить сами (скажем, из-за климата). Но что дальше? Долго почивать на лаврах в XXI веке не удается, увы, никому. Мир не стоит на месте, а вместе с ним не стоят на месте и технологии. Если Беларусь планирует и дальше производить конкурентоспособную продукцию, нужно иметь конкурентоспособное сырье и технологии.









Об этом задумались еще три года назад. В 2016 создаем Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, а спустя еще два (в 2018) даем старт, пожалуй, самому громкому и амбициозному проекту в нашей стране. В 50 километрах от столицы вскоре появится крупный сельскохозяйственный холдинг по производству кормов для животных.

Сегодня высокий интерес к будущей продукции под маркой "Сделано в Беларуси" проявляют европейские и российские аграрии



Первые мощности запустят в следующем году, но уже сегодня высокий интерес к будущей продукции под маркой "Сделано в Беларуси" проявляют европейские и российские аграрии.

Это предприятие нового технологического уклада. Проект насколько важен и перспективен, настолько и сложен. Чтобы все просчитать до мелочей - сегодняшнее совещание во Дворце Независимости.

Из планируемых 14 предприятий (а это будет производство полного цикла) первыми заработают 4 комбикормовых завода - отдельно для крупного рогатого скота и птицы, для свиней, рыбы. И еще один для премиксов. Их введут в строй в конце будущего года. Любое производство комбикорма начинается с зерна. А потому одновременно с заводами на этой территории появится и зернохранилище. Следующий этап - производство аминокислот, продукция для Беларуси станет инновационной.







В процессе производства всего одного грамма незаменимых аминокислот задействованы миллионы особых бактерий



В процессе производства всего одного грамма этих незаменимых аминокислот задействованы миллионы особых бактерий. Пока этот продукт привозят в Беларусь в основном из Китая. На закупку зарубежных аминокислот и комбикормов в год хозяйства страны тратят около 200 миллионов долларов. Но мощности будущих предприятий способны снять этот вопрос.

Без натуральных добавок немыслимо производство в животноводстве. Например, бройлерные цыплята на такой белковой диете каждый день прибавляют по 60 граммов. Уже в 2021 холдинг должен запустить весь технологический процесс. И тут важно все до мелочей. В первую очередь, сырьевые зоны. Казалось бы, но зерно сегодня - основа глобальной продовольственной системы. От его качества напрямую зависит качества корма для животного, а далее и продуктов питания в магазинах.

Это вопрос поручено взять на контроль, как и вопрос сбыта. Ведь набрав полную мощь, предприятие сможет производить до миллиона тон комбикормов в год. Объемы приличные и неприлично потом будет считать убытки при нереализации товара.





Поручение Президента - уже сегодня детально проработать рынки сбыта, ведь будущей продукции хватит не только для внутреннего рынка.

Предприятие экспортно ориентированное. До 80 % планируют продавать в Россию, Китай, Украину. Главную торговую магистраль планируют в направлении Евросоюза.

На всех этапах реализации проекта и после выхода предприятий на полную мощность обязательно научное сопровождение. Это будет настоящий биотехнологический центр - не просто производство, но и база подготовки специалистов в этой сфере. Здесь будет созданы тысячи рабочих мест, в том числе для города-спутника Руденска.

Отдельное поручение Главы государства по кадрам. Во-первых, держать на постоянном контроле вопрос строительства жилья для специалистов комплекса. Во-вторых, подключить к работе предприятий Академию наук и университеты. Наука и технологии должны держаться вместе, а будущие специалисты уже сегодня должны ясно представлять весь технологический процесс. Чуть позже профильный министр заверит журналистов, кадрам пристальное внимание.





В случае с проектом под Минском эксперты не сомневаются, сельское хозяйство может сделать несколько шагов вперед

