Развивается ли бизнес в регионах и кто в него инвестирует, рассказал министр экономики Беларуси

Развитие экономики - это новые рабочие места, производства и инвестиции. А вот идет ли активно бизнес в регионы, открывая производства? И изменится ли пул инвесторов в 2024 году? На все эти вопросы ответил министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь.

"Мы видим, что бизнес воспринял все наши инициативы как 2023 года, так и 2024-го. Напомню: это "Один регион - один проект". Это проекты в области импортозамещения, углубления переработки белорусского сырья, а также интеграционные проекты. По итогам четырех месяцев инвестиции приросли на 10 %. Видна активность во всех регионах страны. Существует 190 инициатив, ряд из них уже реализован, а это больше 20. План на 2024 год - завершить еще 55. Также внесено предложение о дополнении более 25 проектов", - отметил министр экономики.

Одновременно начинается работа и проводится раунд рассмотрения планов и на 2025 год. Ключевой ряд направлений - проекты в области технологической безопасности, в области локализации. Проведут буквально карандашом и решат, что можно делать из белорусского сырья, материалов - все для того, чтобы поставить задачу строительства новых предприятий.