Реализация программы "Один район - один проект" в Минской области: в планах 47 инвестпроектов и создание 2 тыс. новых рабочих мест

В настоящее время у нас в работе инвестпроект, который проводится с облисполкомом. Это строительство производственного корпуса площадью 10 тыс. кв. м с новым технологическим оборудованием. На новом производстве будем выпускать сушилки конвейерного типа "Нивы", а также ЗСК с интеллектуальной системой управления.





Игорь Дружков, первый замдиректора ООО "Амкодор-Можа"