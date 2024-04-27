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Реализация программы "Один район - один проект" в Минской области: в планах 47 инвестпроектов и создание 2 тыс. новых рабочих мест

Экономику Минской области в этом году усилит реализация масштабной программы "Один район - один проект". Всего в планах центрального региона - 47 инвестпроектов на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Во всех районах будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Сорок из них появятся на заводе "Амкодор-Можа" в Крупках. Это предприятие машиностроительного холдинга сейчас модернизируют. Там создают различные модели зерносушильных комплексов. Среди них и специальный мобильный "Нива" для фермеров.

В настоящее время у нас в работе инвестпроект, который проводится с облисполкомом. Это строительство производственного корпуса площадью 10 тыс. кв. м с новым технологическим оборудованием. На новом производстве будем выпускать сушилки конвейерного типа "Нивы", а также ЗСК с интеллектуальной системой управления.


Игорь Дружков, первый замдиректора ООО "Амкодор-Можа"

Серьезной отдачи в Крупском районе ожидают и от горнодобывающей отрасли. Это модернизация местного торфобрикетного завода "Туршовка".


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Этот инвестпроект предусматривает строительство цеха по кипованию торфа. Строительство полей по добыче торфа - 150 га. Реконструкция проездов и дороги. Сумма инвестиций - 40 млн рублей. Будет создано 20 новых рабочих мест.
Юлия Комарова, зампредседателя Крупского райисполкома

В этом году АПК Минской области реализует крупный инвестпроект, который проводит агрокомбинат "Дзержинский". Это строительство 16 новых птичников в Крупском районе. Ожидаемый экономический эффект - 9 тыс. т мяса птицы ежегодно и плюс 90 дополнительных рабочих мест.

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