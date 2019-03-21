Реализация совместных проектов со "Штадлер" серьезно улучшает имидж Беларуси

Работу завода в Фаниполе Президент Александр Лукашенко обсудил сегодня с владельцем швейцарской компании.



Реализованный под Минском инвестпроект Глава государства назвал успешным и поблагодарил Петера Шпулера за то, что один из заводов концерна по выпуску высокотехнологичной продукции разместился именно в нашей стране. "В Беларуси создали действительно солидное предприятие", - отметил Александр Лукашенко. К слову, "Штадлер Минск" - самый современный завод швейцарской сети компаний, у которой 20 подразделений по всему миру. За несколько лет в белорусское предприятие инвестировали около 90 млн евро. Сегодня на встрече во Дворце Независимости обсудили и новые поезда для минского метро.



Продукция с конвейера в Фаниполе поставляется не только на рынок ЕАЭС, как изначально планировалось. По словам Петера Шпулера, собирают поезда для Норвегии, двухэтажные составы для Венгрии и Словении. Здесь же выпускают трамваи для Боливии. Планируется, что в этом году с конвейера в Фаниполе сойдут около 350-ти вагонов. Это почти двукратный рост за год.