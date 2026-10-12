Реальные доходы белорусов в 2026 году растут темпами выше прогнозных

В 2026 году в Беларуси обеспечены опережающие темпы роста доходов населения - 108,1 % по итогам 7 месяцев. Это существенно выше прогноза, отметили в Минэкономики.

Основной драйвер повышения доходов граждан - динамика заработной платы. В реальном выражении за январь - август она прибавила 7,7 %. Еще более высокими темпами растет уровень оплаты труда бюджетников.

Увеличение доходов позволяет людям активнее вести себя на потребительском рынке. Розничный товарооборот за восемь месяцев этого года вырос почти на 8,5 % к уровню аналогичного периода 2025 года.

Росту реальных доходов населения во многом способствовали меры по сдерживанию инфляции. Потребительские цены в январе - августе выросли на 5,1 %.