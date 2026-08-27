Реальные доходы белорусов за год выросли более чем на 9 %

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата в июле 2026 года достигла 3172 рублей, показав рост почти на 14 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. О доходах населения, региональной дифференциации и ситуации на рынке труда рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич.

Реальные доходы растут быстрее инфляции

Особое внимание было уделено не просто номинальным цифрам, а реально располагаемым денежным доходам - показателю, закрепленному в Программе социально-экономического развития страны на 2026 год. За полугодие этот показатель составил 108 % при прогнозном значении 104,8 %.

"Что такое реально располагаемые денежные доходы? Конечно, это основное. Это заработная оплата - почти 66 % в структуре. Это пенсии, пособия, которые занимают 22 %", - пояснила Ирина Костевич.

Она подчеркнула, что рост все составляющие - и зарплат, и социальных выплат - идет опережающими темпами по сравнению с прогнозами, заложенными на начало 2026 года.

Говоря о соотношении роста зарплаты и инфляции, парламентарий привела следующие цифры: при номинальном росте зарплаты почти на 14 % индекс потребительских цен составил 104,4 %. Таким образом, реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, выросла на 9,1 %.

"За июль мы стали на 9 % богаче по сравнению с июлем 2025 года. Это говорит о том, что доходы населения растут быстрее, чем цены на продукты питания и услуги", - отметила Ирина Костевич.

Почему в Минске зарабатывают больше, чем в регионах

В ходе беседы была затронута традиционная тема региональной дифференциации доходов. По итогам июля самый высокий уровень заработной платы традиционно сложился в Минске - 4116 рублей. На втором месте Минская область.

Это объяснимо: столица является деловым центром страны, здесь сосредоточены крупные управленцы и высокооплачиваемый персонал, а Минская область выступает экономическим поясом вокруг столицы с логистическими и сервисными центрами.

Что касается Могилевской области, которая замыкает рейтинг регионов по уровню зарплаты, здесь сказывается структура экономики: традиционные промышленность и сельское хозяйство. Однако, как обратила внимание Ирина Костевич, важно смотреть не только на абсолютные цифры, но и на динамику: "Если смотреть по реальным темпам роста, уже очищенным от влияния инфляции, то она сегодня идет в Могилевской области достаточно хорошими темпами - больше, чем среднереспубликанские - там больше 10 %. И надо сказать, что и в других регионах этот реальный темп действительно выше общереспубликанского. В Брестской области это 112 % в то время как в Минске происходит немножко торможение реальных темпов".

Заработная плата равномерно растет по всем регионам, разница лишь в стартовой базе.

Лидеры по зарплатам: IT, финансы, строительство

Ирина Костевич назвала тройку отраслей-лидеров, где сегодня самые высокие зарплаты:

IT-сектор - более 6400 рублей;

финансовый сектор и страхование;

строительство - 4055 рублей.

Далее следуют профессиональная и техническая деятельность, а на пятом месте - промышленность.

Вместе с тем парламентарий призвала не воспринимать среднюю зарплату как показатель для каждого конкретного работника: "Многие воспринимают, что раз в IT-секторе средняя зарплата более 6 тыс., значит, все, кто работает в нем, получают более 6 тыс. рублей. Нет. Это средняя зарплата. Средняя зарплата характеризует, что именно в этой отрасли сконцентрированы дорогие человеческие ресурсы и совершенно иной уровень производительности труда. Средняя температура по больнице - это не всегда хорошо".

За счет чего строительство показывает рост

Отвечая на вопрос о драйверах роста в строительной отрасли и промышленности, Ирина Костевич указала на несколько факторов. В строительстве, помимо очевидного сезонного фактора (тепло позволяет соблюдать технологические процессы), ключевую роль играет дефицит рабочих рук.

"Технологии не заменят руки. Объемы растут, спрос есть у населения на жилье, растут инвестиции, соответственно, идет строительство новых объектов. И спрос на рабочую силу порождает необходимость нанимателя выдерживать уровень заработной платы", - пояснила она.

Сезонная уборочная и зарплаты аграриев

Особое внимание было уделено сельскому хозяйству в разгар уборочной кампании. За июль средняя зарплата в отрасли составила около 2800 рублей, а реальный темп роста к июлю прошлого года достиг 13 % - это выше среднереспубликанского показателя.

При этом, как было отмечено, в сельском хозяйстве наблюдается ярко выраженная сезонность: сейчас горячая пора у растениеводов, в то время как в животноводстве нагрузка более равномерна в течение года. Зарплата дифференцирована и зависит от вклада каждого работника.

Рынок труда: дефицит кадров и востребованность рабочих профессий

В Беларуси сохраняется низкий уровень безработицы, однако дефицит рабочих рук ощущается во многих отраслях. По словам Ирины Костевич, в общереспубликанском банке вакансий сегодня заявлено более 130 тыс. свободных мест.

"Традиционно у нас в стране очень востребована именно рабочая профессия. Тренд спроса на рабочие руки подтверждается уже на протяжении ряда лет. У тех, кто хотел бы и ищет работу, возможности действительно есть", - заявила она.

Государство, по словам парламентария, предоставляет возможность за бюджетные средства пройти переподготовку или переобучение тем, кто потерял квалификацию или хочет освоить новую специальность. Это позволяет быть конкурентоспособным на рынке труда и соответствовать требованиям нанимателей.

"Наниматель действительно предъявляет требования, ведь задача - получить прибыль и выплатить достойную заработную плату. Она у нас сегодня достойная, растет большими темпами", - резюмировала Ирина Костевич.