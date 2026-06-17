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Реальные доходы белорусов за январь-апрель 2026 года выросли на 8 %
Автор:Редакция news.by
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть уже с вычетом налогов, взносов и с коррекцией на инфляцию, в январе - апреле выросли на 8 % к такому же периоду 2025 года. Об этом сообщили в Белстате.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает почти 66 %, трансферты населению (это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты) - около 23 %, доходы от предпринимательской деятельности - 7 %, доходы от собственности и прочие - около 4 %.