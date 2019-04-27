Редкую рыбу - американского веслоноса - начали разводить на Вилейщине

Редкая рыба - в водах Минской области! Американского веслоноса начали разводить на Вилейщине. В живой природе рыба из отряда осетровых живет в реке Миссисипи. А на неделе в Вилейском рыбхозе выловили и переселили первую популяцию. Мальков в пруды хозяйства запустили 15 лет назад. Рыба выросла и готова дать первое потомство. А на рыбной ферме под Логойском 20 лет назад наладили производство форели. Здесь в водоемах родниковая вода, а кормится благородный водный житель исключительно протеиновыми кормами. Подробности - у Натальи Кезик.



Веслонос - рыба из отряда осетровых, в природе живет в реке Миссисипи и даже является продолжателем популяции динозавров. 170 таких рыб выращивались в водоемах Вилейского рыбхоза. Во время контрольного вылова специалисты работали довольно быстро: изменение температуры и прикосновение рук человека - настоящий стресс для редкого вида рыбы.



Для веслоноса не нужен особый корм, за год рыба подрастает на 3-4 килограмма. В то же время карп набирает такой же вес только через три года.



В Вилейский рыбхоз веслоноса ввезли 15 лет назад в виде мальков. Сейчас каждый экземпляр достигает полтора метра в длину, а весит под 30 килограммов.



Каждая рыба имеет свой чип. Электронное приспособление помогает следить за ее развитием и ростом. Во время отлова провели контрольное исследование.



Вот таким аппаратом специалисты на месте сканируют внутренние органы рыбы и определяют самка это либо самец, а также степень их спелости.



Взрослых самок отправят в экспериментальный пруд для получения потомства маленьких веслоносов. Остальные особи будут выращиваться в летних водоемах. Если дальнейшее разведение веслоноса в рыбных хозяйствах будет продуктивным, на прилавках магазинов эта осетровая рыба, а также черная икра, появится через 4-5 лет.



А опытом выращивания речной форели может поделиться рыбное хозяйство под Логойском. Благородную рыбу здесь выращивают более 20 лет. Исключительно в студеной родниковой воде - так требует технология. Питаются обитатели кормом с высоким содержанием белка.



Рыбхозы центрального региона в этом году планируют вырастить 90 тонн форели и еще 40 - осетровых. Кроме веслоноса, в регионе уже разводят сиговых и язевых рыб.