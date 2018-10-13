Региональное сотрудничество является локомотивом белорусско-российской торговли и двусторонних отношений

Именно поэтому Форум регионов стремительно набирает вес. Поддержка и на президентском уровне. Растет представительность и многочисленность делегаций и бизнес-кругов. Форум регионов, бесспорно, перспективная и прогрессирующая площадка. Во-первых, для общения. Во-вторых, для заключения конкретных контрактов. Ведь с глазу на глаз легче договориться. Что, собственно, и показали переговоры в Могилеве. Уже подсчитаны суммы контрактов, они выше, чем в предыдущие годы. Озвучиваются и новые совместные проекты. Об кооперации - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Более 75 региональных соглашений и на полмиллиарда долларов контрактов. Сегодня эти главные цифры, озвученные на Форуме регионов в Могилеве, обсуждают в российских и белорусских областях и столицах - в Минске и Москве. Заявления из первых уст высшего руководства, это, по сути, дорожная карта для бизнеса и местной вертикали: в каких сферах страны вместе могут достичь еще большего. Но кроме перспективных ориентиров, в совместную копилку положили много и по итогам могилевских встреч.

Сразу скажу, это копилка все более увесистая из год в год. Так, если на первых двух форумах сумма контактов была чуть выше 200 миллионов долларов, то на третьем уже 300, на четвертом 400, на нынешнем, пятом, 500.

Результативность, как видим, налицо. Но растет не только она, но и вес таких региональных встреч.

Приехать на форум - это значит вернуться не с пустыми руками. И даже если подписи под документом не поставлены, то личностные связи точно останутся. А они всегда залог дальнейшей совместной работы в плюс.

Форум - это не только пленарные и секционные заседания, подписание договоров о сотрудничестве. Важная деловая часть - именно общение. Не секрет, что многие инвесторы находят бизнес как раз на форумах. Причем региональный формат - это большой плюс. Здесь оценивается и расстояние друг от друга, и чем живет область, какое производство в кооперации могло бы запуститься с хорошими выгодами и удобной логистикой.

Современная экономика сегодня построена на кооперации. Кто-то дает свой бренд, кто-то технологию, кто-то производственную базу. В итоге получаем результат - продукт, который можно предложить и тем, кто за союзной границей. Как пример, проект "Союзный трактор".

До двух тысяч единиц лифтового оборудования из Могилева будут ежегодно отправлять на завод "Электросталь". В перспективе готовы попробовать сделать и совместный продукт. С контрактами вернулись и наши промышленные гиганты: МТЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Всего организации Минпрома заключили свыше 70 контрактов на продажу техники. И это существенный вклад в общий кошелек.

Цифровая экономика. Интернет-технологии делают экономику традиционно индустриальную сверхиндустриальной. И здесь без кооперации никуда. Сегодня речь идет о создании общих цифровых платформ и проектов. Ведь пока страны идут в эту сферу параллельными путями. IT-экспорт не присутствует на рынках обеих стран. Притом, что спрос есть, к тому же и дело это прибыльное.

Как раз на форуме в Могилеве озвучено решение, которое ждали многие наши сельхозпроизводители. Подписаны балансы на поставку белорусских продуктов питания, мяса и молока на российский рынок на следующий год. По сути, они уже сегодня могут планировать свой бизнес под гарантии продаж. Такие решения российские губернаторы встречают на ура. Ведь они-то видят воочию, что берет их покупатель с полок магазинов.

Слыша такие отклики с мест, Беларусь рассчитывает на полное снятие искусственных барьеров для своей продукции на российском рынке. Тем более что желание договариваться по самым разным темам есть, оно подтверждалось на форуме в Могилеве на всех уровнях.

Как результат этих отношений и курса на сотрудничество, еще раз подтвержденного и на высшем уровне двух стран, - это новые рабочие места. Собственно, то, чего ждут люди в регионах от больших встреч чиновников и бизнеса. А они, рабочие места, сами собой не появятся, только с новыми производствами. А линейка взаимной заинтересованности и кооперации длинная, начиная от АПК до IT-технологий.