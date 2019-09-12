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Региональные советы по развитию предпринимательства теперь будут работать по единым правилам
Решать проблемы бизнеса на местах станет проще. Региональные советы по развитию предпринимательства теперь будут работать по единым правилам. В составе совета конкретного региона будут только те предприниматели, которые ведут свою деятельность на его территории. Возглавит орган председатель исполкома или его заместитель, курирующий экономику. При этом, при министерствах продолжат свою работу общественно-консультативные советы. Они будут рассматривать глобальные отраслевые вопросы.
Новшества повысят уровень ответственности местной власти за условия ведения бизнеса в конкретном регионе. Всего в Беларуси создано 138 советов по развитию предпринимательства.
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