"Регионы 80+" в цифрах и фактах: замминистра экономики рассказала, как реализуется программа ускоренного развития регионов

Одной из задач регионального развития в Беларуси является создание индустриальных центров, которые обладают необходимыми технологическими возможностями и ресурсами. Для этого по поручению Президента Беларуси была разработана программа развития регионов с численностью населения свыше 80 тыс. человек. О промежуточных результатах этой программы и ее эффективностив ток-шоу "Экономическая среда" рассказала замминистра экономики Татьяна Бранцевич.

"Мы выделили 11 регионов с населением более 80 тыс. жителей, которые должны будут стать альтернативой областным центрам, - пояснила заместитель министра. - В этих регионах очень много знаковых промышленных предприятий. В той же Минской области - Борисовский район. Мы все знаем ОАО "БАТЭ", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов". Солигорский район - тоже промышленный район, где формируется порядка 20 % от объемов производства Минской области".

Особое внимание Татьяна Бранцевич обратила на Оршанский район. "Это такой пилотный проект программы, - рассказала она, - где мы отрабатывали как проекты, так и возможность взаимодействия с республиканскими органами власти, с частным бизнесом".

И еще один момент - Оршанский район стал той площадкой, на которой "обкатали" льготы и преференции. На примере этого региона стало понятно, что из этого объективно нужно, а что нет. Из 16 льгот и преференций, отметила замминистра, самыми востребованными были пять. В их числе - возможность снижения на 4 % выплат в Фонд социальной защиты населения.

Эти деньги должны были пойти на развитие предприятий. Многие такой возможностью воспользовались и подтвердили, что эти деньги действительно были потрачены на развитие, создание новых рабочих мест, формирование большего фонда оплаты труда.

По сути, Фонд социальной защиты населения ничего не потерял. От расширения производств они получили обратный эффект. То есть им возместили эти 4 %. Татьяна Бранцевич

Промежуточные итоги работы программы "Регионы 80+" выглядят следующим образом:

"Основными показателями, по которым оценивают регионы, являются заработная плата и дифференциация. Это доходы населения, - отметила замминистра. - Как сказал Президент, мы должны выполнить свои социальные обязательства. Это не только та социальная поддержка, которая есть, это еще заработная плата людей. Я подчеркиваю, не выплаченная, а заработанная".

За 2022 год мы средняя зарплата в регионах, участвующих в программе ускоренного развития, составила1631 рубль. В январе текущего года - 1685 рублей. И этот тренд сохраняется. "Мы видим, что есть поступательное движение", - подытожила Татьяна Бранцевич.