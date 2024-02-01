Регулирование цен на стройматериалы в Беларуси продлено

Профильное министерство установило предельный норматив рентабельности, который учитывают для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены. Это касается как отечественных, так и импортных материалов.

К слову, белорусское хорошо продается за рубежом. По словам главы ведомства, в минувшем году на российском рынке зафиксированы рекордные продажи нашего цемента - более 2 млн тонн.