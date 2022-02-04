Рекорд экспорта транспортных услуг Беларуси в 2021-м $4,3 млрд

Экспорт транспортных услуг Беларуси в прошлом году достиг рекордного показателя в 4,3 млрд долларов. Доля международных перевозок в общем объеме грузооборота составляет около 76 %, а в пассажирообороте - 27 %. Перевезено 385 млн тонн грузов. Рост достигнут в результате освоения новых направлений и выстраивания логистических цепочек. Стремительно развиваются контейнерные перевозки железнодорожным транспортом. В сообщении Восток - Запад - Восток перевезено почти 800 тыс. контейнеров, рост в 1,2 раза к 2020 году.