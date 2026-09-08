Рекордный экспорт белорусских пиломатериалов превысил 1 млн куб. м

Экспорт белорусских пиломатериалов за 2025 год достиг рекордных показателей - более 1 млн куб. м (это больше, чем в досанкционный период).

Беларусь давно не отправляет за рубеж необработанную древесину, т. е. круглый лес. Страна перерабатывает все у себя, оставляя добавленную стоимость в стране, на этом не раз акцентировал внимание и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Поэтому сегодня активно белорусы продают за границу доску, брус, пеллеты, продукцию лесохимии, мебельные щиты и другие готовые изделия. Это возможно благодаря богатому лесному фонду, которым всегда славилась Беларусь.

Андрей Карась, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси:

"Отрасль у нас развивается довольно динамично. Лесистость в республике достигла оптимального своего значения, это 40,5 % покрытых лесом земель. Средний запас насаждений - 248 куб. м на 1 гектар. Хочу отметить, что по республике на одного жителя приходится порядка 1 гектара леса. Если в среднем в мире всего лишь полгектара, то это довольно значимый показатель".

Перед отраслью стоит задача увеличивать долю лесных культур, которые создаются селекционным посадочным материалом с закрытой корневой системой. Это обеспечит почти стопроцентную приживаемость.