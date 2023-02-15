Рекордный показатель! Экспорт белорусского продовольствия по итогам 2022 года превысил $8 млрд

У нас задача стоит нарастить экспорт на условиях высокой эмоциональности. Как отмечал глава государства, надо поставлять продукцию туда, чтобы зарабатывать максимально возможную прибыль. Поэтому предпочтение мы отдаем премиальным рынкам и тем странам, которые готовы заплатить за продукцию более высокую цену.

Вадим Шагойко, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси