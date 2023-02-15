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Рекордный показатель! Экспорт белорусского продовольствия по итогам 2022 года превысил $8 млрд
Экспорт белорусского продовольствия по итогам 2022 года превысил 8 млрд 300 млн долларов.
Об этом сегодня заявили в Минсельхозпроде. Самые популярные позиции - мясная и молочная продукция. В географии больше сотни государств, основной рынок - Россия (на нее приходится 2/3 от всех поставок). Параллельно идет активное освоение стран дальней дуги. Большое внимание уделяется Китаю, а также всему Африканскому континенту. На этот год туда запланированы пробные партии новых видов продукции.
У нас задача стоит нарастить экспорт на условиях высокой эмоциональности. Как отмечал глава государства, надо поставлять продукцию туда, чтобы зарабатывать максимально возможную прибыль. Поэтому предпочтение мы отдаем премиальным рынкам и тем странам, которые готовы заплатить за продукцию более высокую цену.
Как заявили в Минсельхозпроде, задача на этот год - нарастить экспорт не менее чем на 5 %.
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