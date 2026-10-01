Республика Саха нацелена на рост товарооборота

На площадке международной выставки стороны сверяют часы и говорят о новых направлениях сотрудничества. Ряд встреч с руководителями делегаций российских регионов провел глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Республика Саха (Якутия) настроена на рост товарооборота.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

"Мы - один из крупнейших потребителей большегрузных автомобилей. На территории Якутии почти тысяча БЕЛАЗов зарегистрирована и работает. Прямой товарооборот растет. За первое полугодие этого года он вырос почти в четыре раза и превысил уже 50 млн долларов. Я считаю, что главные наши достижения впереди. "ИННОПРОМ. Беларусь" - очень хорошая площадка для углубления уже имеющихся связей и нахождения новых".