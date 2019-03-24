Республиканский бизнес-форум стал центральным событием Недели белорусского предпринимательства

О белорусском бизнес-климате на неделе говорили не только зарубежные инвесторы, но и наши предприниматели. Традиционно в духе диалога, но в измененном формате прошла очередная Неделя белорусского предпринимательства. В этом году ее центральным событием вместо привычной Ассамблеи деловых кругов стал Республиканский бизнес-форум. Как признались участники дискуссий, он получился более конкретным. Основные решения форума лягут в основу Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2019 - своеобразной дорожной карты развития предпринимательства, которую представят властям.



На деловом форуме Белорусской недели предпринимательства была впервые дана оценка бизнес-климату. Индекс делового оптимизма в Беларуси за последние 6 лет имеет самую высокую позицию, а беспрецедентная законодательная и финансовая поддержка предпринимательского сектора - как раз следствие эффективного диалога бизнеса и власти. Как скажет один из участников форума, председатель Банка развития Андрей Жишкевич: "Мы хотим слышать предпринимателей, чтобы понимать, что им нужно".