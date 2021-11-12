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Республиканский бюджет - 2021: все социальные обязательства выполняются
Дефицит республиканского бюджета по итогам года составит 3 миллиарда рублей. Это меньше, чем планировалось и все благодаря оживлению экономики, а значит, поступлению дополнительных доходов. Об этом сегодня рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Все социальные обязательства выполняются в полном объеме. Государство несет и дополнительные расходы, например, на поддержку системы здравоохранения в связи с COVID-19.
Что касается государственного долга, все платежи внутренним и внешним кредиторам исполнены своевременно.
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