ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Республиканский бюджет - 2021: все социальные обязательства выполняются

Дефицит республиканского бюджета по итогам года составит 3 миллиарда рублей. Это меньше, чем планировалось и все благодаря оживлению экономики, а значит, поступлению дополнительных доходов. Об этом сегодня рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Все социальные обязательства выполняются в полном объеме. Государство несет и дополнительные расходы, например, на поддержку системы здравоохранения в связи с COVID-19.

Что касается государственного долга, все платежи внутренним и внешним кредиторам исполнены своевременно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все