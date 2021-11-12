Республиканский бюджет - 2021: все социальные обязательства выполняются

Дефицит республиканского бюджета по итогам года составит 3 миллиарда рублей. Это меньше, чем планировалось и все благодаря оживлению экономики, а значит, поступлению дополнительных доходов. Об этом сегодня рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Все социальные обязательства выполняются в полном объеме. Государство несет и дополнительные расходы, например, на поддержку системы здравоохранения в связи с COVID-19.