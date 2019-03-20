Республиканский деловой форум проходит сегодня в Минске

Форум станет кульминацией IV Белорусской недели предпринимательства. В числе гостей более 400 представителей бизнес-сообщества, дипкорпуса, международных организаций и заинтересованных ведомств. В повестке - реализация стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, а также привлечение в первую очередь крупного бизнеса в регионы.



В Национальной библиотеке работает наша съемочная группа. На связь со студией выходит Ксения Лебедева.



Несколько часов назад стартовало главное событие Белорусской недели предпринимательства - Республиканский деловой форум. Примечательная особенность этого года - организаторы впервые отступили от привычного формата Ассамблеи деловых кругов, которая до этого три года подряд становилась самой масштабной диалоговой площадкой предпринимательского сообщества.



Впрочем, организаторы заверили, что смена названия не повлияет на качество диалога. Нынешний форум призван сохранить дух конструктивного, откровенного разговора и обмена мнениями по широкому спектру вопросов, которые в последние годы демонстрируют бизнес и власть. Традиционно участникам подготовили насыщенную программу. Запланированы дискуссии и круглые столы. Представят своего рода дорожную карту развития белорусского предпринимательства на ближайший год, чтобы максимально вовлечь в обсуждение проблем предпринимательского сообщества и представителей власти. Такая форма работы уже доказала свою эффективность и на уровне законодательных инициатив. В ее пользу говорят и самые свежие данные. В этом году индекс делового оптимизма в стране имеет самую высокую позицию за последние 6 лет.



Кроме того, все предложения, озвученные в рамках форума, будут детально изучены. Лучшие инициативы войдут в проект Национальной платформы бизнеса Беларуси на текущий год. Ожидаемо одной из ключевых тем сегодняшней повестки форума станет Декрет № 8.



Так, в кулуарах участники рассказали журналистам, что инициируются меры по сотрудничеству крупных IT-компаний с региональными предприятиями для внедрения современных технологий (от документооборота до производства) и в нашей периферии. И сегодня это также будет обсуждаться.



