Ретейл на селе: льготы, логистика и живой разговор у прилавка

Забота о людях села и обеспечение их благополучия - неотъемлемая часть социальной политики.

Поэтому и к сельскому ретейлу - обслуживанию, предлагаемому ассортименту и ценам - предъявляются особые требования.

Об этом говорит и Президент государства, подчеркивая: важно стереть границы между городом и деревней, но ни в коем случае не стереть саму деревню.

Здесь все свои: знакомые, родные, а жизнь идет особым и таким душевным ритмом. В общем, вот такая она - белорусская деревня. Сердцем и главным центром притяжения, в лучших традициях, остается магазин. Это и информационный центр, и место встреч, и ключевой инфраструктурный объект.

"Товар всегда у нас свежий. Молоко привозят, хлеб привозят. Мясные и колбасные изделия тоже прекрасные. Выбор очень большой", - говорит покупательница.

"Я вырос при Советском Союзе. Когда приходишь в магазин, и ничего нет. А здесь пришел - и теряешься. Мне что-то надо одно взять, я прихожу, а мне говорят: вам какого сорта? Я тогда теряюсь. Что взять? Выбор-то сумасшедший!", - удивляется мужчина.

"Больше фруктов, конечно, надо везти. Да, потому что людям надо витамины", - сказал молодой парень.

"Цены сносные. Обслуживание идеальное", - сказала женщина.

Такой магазин в деревне Ганцевичи Борисовского района открыла предприниматель Марина Христенко. В торговле Марина Николаевна уже более 25 лет! Обустроила заброшенное здание, теперь на 370 квадратах - помимо продуктового отдела - есть и промтоварный.

Марина Христенко, директор магазина:

"Если работать с одним ассортиментом, люди тоже привыкают, им потом становится просто неинтересно, им хочется постоянно чего-то нового. Поэтому я стараюсь для них тоже вносить какие-то новшества, чтобы они приходили с удовольствием, покупали с удовольствием. Ну и мне это, конечно, тоже приносило удовольствие".

Совместить бизнес и социальную ответственность - главная задача и для предпринимателя Анастасии Головановой. Владелица сети сельских магазинов начинала с одного павильона, теперь расширилась до четырех точек. В деревне Новоселки минимаркет единственный! Хотя жители говорят, что магазин с приставкой "супер".

"Всего достаточно. Заморозка, мясные изделия", - говорит покупательница.

"Больше всего прихожу за сладостями, за чипсами, за мороженым", - признается девочка.

"Здесь можно рассчитаться как наличными, так и картой банка. Если даже карта привязана к телефону, тоже проходит оплата", - сказала товаровед магазина Валентина Чайкова.

В Беларуси для сельской торговли действует специальный льготный режим. В частности, подоходный налог снижен на 50 %, а также торговые организации освобождены от налога на недвижимость.

Анастасия Голованова, директор магазина:

"Большой плюс для нас - это налогообложение, есть льготы. И по электроэнергии тоже идут льготы для сельской местности".

Жители не требуют роскоши, дорогих импортных брендов - важно, чтобы базовые продукты в наличии были! Были качественными, свежими. Да и не только вкусными - безопасными! Малейшие признаки порчи или просрочки недопустимы. На этом акцентирует внимание глава государства. Особый вектор - привлечение крупных ретейлеров для развития сервисных услуг и повышения стандартов обслуживания. Фактически к обслуживанию сельчан приступили лишь несколько торговых сетей.

Ирина Шпак, замначальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Для крупных торговых сетей, у которых доля в товарообороте превысила 20 %, а по законодательству в этом случае они уже не могут приобретать дополнительную торговую площадь в границах этого района, в случае, если они обеспечивают такое обслуживание на основании договора с исполкомом, снимаются ограничения по расширению площадей".

Несмотря на то что все задачи по работе на селе поставлены предельно четко, только за первое полугодие Министерством антимонопольного регулирования проверено порядка 200 торговых объектов. В ходе рейдов выявлены истекшие сроки годности, несоблюдение графиков завоза и недостаток товаров на полках.

Где стационарная торговля нерентабельна, работают автолавки.

Звуковой сигнал, который подает водитель автолавки, жители в деревне Лядо не перепутают ни с чем! Местных здесь осталось всего около 10 человек. Для них автолавка - окно в мир и главная нить, связывающая с городом. В витринах автомагазина - преимущественно продукты питания, но по предварительному заказу экипаж доставит и любой другой товар. В этом и заключается персональный подход.

"Я с бабушкой сюда прихожу. Я покупаю здесь разные печенья, мороженое", - рассказала девочка.

"Приезжает прямо к воротам, я только выйду и возьму, что мне надо", - рассказывает пожилая местная жительница.

Для продавца Елены Сороко каждая деревня в районе изучена до мельчайших подробностей. Здесь знают не только цену товаров, но и всех местных жителей по имени. Тут обсуждают семейные новости, делятся переживаниями и историями. Это не просто работа - это сама жизнь.

Продавец автолавки Елена Сороко рассказала, что тяжелые покупки местных жителей поможет донести водитель.

Николай Анатольевич при необходимости и прямо к дому подъедет, и тяжелые сумки поможет донести. За рулем Николай Калечиц трудится уже не один год. За его плечами - солидный стаж и многотысячный километраж.

"Я приезжаю где-то в 6:30 на автобазу, чтобы машину подготовить, и дальше еду на склады загружать хлеб, молоко, колбасы. В 9:00 выезжаем", - рассказал водитель автолавки Николай Калечиц.

Ежегодный суммарный пробег белорусских автомагазинов превышает 14 млн километров. Для сравнения: это более трехсот пятидесяти кругосветных путешествий! В среднем одна машина за смену преодолевает порядка 200 километров, обслуживая от 15 деревень. Чтобы сделать сервис удобнее, в Беларуси работают над созданием цифровых умных автолавок.

Цифровой автомагазин охватит все сельские населенные пункты страны. В единой системе аккумулируют всю оперативную информацию о работе автолавок. Жители смогут в режиме реального времени получать на телефон уведомления о точном времени прибытия магазина, задержках в пути или изменениях в расписании. Для государства цифровой продукт - эффективный инструмент контроля, для самого бизнеса - возможность оптимизировать логистику, сократить простои и так называемые холостые пробеги.

Иван Лесько, замначальника управления информационно-аналитического сопровождения цифрового развития РУП "Центр цифрового развития":

"Мы планируем - уже заложено в соответствующей документации, - что сервис появится в 2027 году пока в Гродненской области. И в дальнейшем масштабирование этого сервиса будет обеспечено на территорию всей страны".

Традиции, технологии, люди на местах объединены в единую систему. И здесь нужно, чтобы все работали на общий - эффективный - результат! Ведь расти уж точно есть куда.

Виктор Королев, первый зампредседателя правления Белкоопсоюза:

"Только за два с половиной года открыто 40 торговых объектов. Возобновлена работа порядка 178 объектов, 125 объектов модернизировано, приобретено 272 автомагазина".

Деревни - это не только про продовольственную безопасность и сельское хозяйство - это наша история, наши корни, душа нашего народа. И качество жизни людей напрямую зависит от равных и комфортных условий в любом уголке страны. Ведь забота о человеке труда - это и есть основа, на которой строится сильная и благополучная Беларусь.